<BR \/>Wie berichtet, war das Mädchen gegen 10.30 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle vor dem WaltherPark von einem Kleintransporter erfasst worden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde es ins Bozner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365843_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365846_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Doch die Bemühungen der Ärzte waren leider erfolglos. Wie der Sanitätsbetrieb gegenüber STOL bestätigte, erlag das Mädchen noch am Vormittag den schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365840_image" \/><\/div>