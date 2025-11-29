<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Kurtatsch wurde am Freitag gegen 21.45 Uhr alarmiert. Zwei Pkw waren frontal zusammengeprallt – in den Fahrzeugwracks blieb glücklicherweise niemand eingeklemmt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244067_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Insassen konnten sich nämlich selbst aus den Fahrzeugen befreien und wurden anschließend von den angerückten Sanitätern vom Weißen Kreuz versorgt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244070_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Indes kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Kurtatsch um die Aufräumarbeiten – die Behörden nahmen der Erhebungen zum genauen Unfallhergang auf.