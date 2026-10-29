Sechs weitere italienische Staatsangehörige, die ebenfalls auf dem Weg nach Sevilla waren, überlebten das Unglück. Einer von ihnen wurde verletzt, die übrigen blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die italienischen diplomatischen Vertretungen haben einen Krisenstab eingerichtet und stehen in engem Kontakt mit den spanischen Behörden.<BR \/><BR \/>An Bord der beiden beteiligten Züge befanden sich insgesamt mehr als 500 Menschen. In dem Hochgeschwindigkeitszug mit 146 Reisenden war eine der drei vermissten Italienerinnen unterwegs. Die Frau stammt aus Pistoia in der Toskana. Fünf weitere italienische Staatsangehörige aus Sassari, Bergamo, Rom, Foggia und Cosenza befanden sich ebenfalls in diesem Zug. Alle sechs lebten in Spanien und waren im Register der im Ausland lebenden Italiener (AIRE) eingetragen.<BR \/><BR \/>Die beiden anderen vermissten Frauen reisten in einem Zug der staatlichen spanischen Bahngesellschaft Renfe, der 397 Menschen an Bord hatte. Auch der Bruder einer der beiden Frauen befand sich in diesem Zug. Er wurde verletzt und in ein Krankenhaus in Toledo gebracht. Sein Zustand wurde als nicht schwerwiegend beschrieben.<BR \/><BR \/>Das italienische Außenministerium aktivierte nach dem Unglück seine diplomatischen Kontakte. Mitarbeiter des italienischen Generalkonsulats überprüfen die Situation der Landsleute in den Sammelstellen für Überlebende. Die italienische Botschaft in Spanien richtete einen Krisenstab ein, der eng mit den zuständigen spanischen Stellen zusammenarbeitet. Zugleich wird untersucht, ob sich weitere italienische Staatsangehörige an Bord des Renfe-Zuges befanden.<BR \/><BR \/>Unter den unverletzt gebliebenen Reisenden ist der aus Foggia stammende Student Antonio Narciso. Er wandte sich über soziale Medien an Freunde und Angehörige, die versucht hatten, ihn zu erreichen. „Ich möchte alle beruhigen, die mich in diesen Stunden suchen oder mir<BR \/>schreiben: Mir geht es gut“, teilte er mit. Nach eigenen Angaben half er anschließend den spanischen Rettungskräften bei ihrer Arbeit.<BR \/>Die italienische Gemeinschaft in Spanien ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Nach Angaben des italienischen Außenministeriums sind allein in Madrid mehr als 350.000 Italiener registriert. <h3>\r\nBereits 2013 Italiener unter den Toten eines Zugunglücks in Spanien<\/h3>Ein schweres Zugunglück in Spanien hatte bereits 2013 italienische Staatsangehörige betroffen. Am 24. Juli jenes Jahres entgleiste ein Zug in der Nähe von Santiago de Compostela in Galicien. Dabei kamen 80 Menschen ums Leben. <BR \/><BR \/>Unter den Todesopfern war der damals 25-jährige Dario Lombardo aus Forza d'Agrò in der Provinz Messina. Er hatte in Madrid einen Flug verpasst und sich deshalb entschieden, seine Reise mit dem Zug fortzusetzen. Auch ein weiterer Italiener wurde bei dem damaligen Unglück verletzt.<BR \/><BR \/>Nach der jüngsten Katastrophe bekundeten Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ihr Mitgefühl. Mattarella schrieb dem spanischen König Felipe VI., seine Gedanken seien bei den Familien der Todesopfer, den Verletzten und den Einsatzkräften. Im Namen der Italienischen Republik übermittelte er sein aufrichtiges Beileid.<BR \/><BR \/>Auch Meloni sprach den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und den Rettungskräften ihre Anteilnahme aus. Die italienische Regierung verfolgt die Lage der betroffenen Staatsangehörigen und unterstützt die Bemühungen, ihren Verbleib und Gesundheitszustand zu klären.