Nach Gasexplosion in Madrid: Zahl der Todesopfer steigt auf 4

Die Zahl der Todesopfer bei der Gasexplosion in einem Wohnhaus im Zentrum Madrids hat sich am Donnerstag auf 4 erhöht. Ein Priester, der bei der Detonation am Vortag schwere Verbrennungen erlitten hatte, sei im Krankenhaus gestorben.