Nach Gefängnis-Verurteilung wieder auf Beutezug

Weil sie im Oktober in Meran mit einem Pfefferspray 2 junge Männer überfallen hatten, sind am Landesgericht die beiden Täter am Montag zu 2 Jahren und 3 Monaten, bzw. 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden.





Nur wenige Stunden nach der Verurteilung, und der erfolgten Haftentlassung, haben die beiden Männer erneut zugeschlagen – wieder in Meran: In der Nacht haben die Männer einen 36-jährigen Serben angegriffen und sein Handy und die Geldtasche gestohlen.Die alarmierten Carabinieri konnten wenig später einen Täter ausfindig machen, der 19-Jährige aus Algerien wurde festgenommen. Er hatte das Diebesgut noch bei sich. Sein 21-jähriger Landsmann konnte entkommen, er wurde angezeigt. Beide hatten im Oktober in Meran 2 Männer mit Pfefferspray überfallen. Auch eine Minderjährige war mit den beiden Kriminellen unterwegs, das Mädchen wurde in eine betreute Struktur gebracht.

