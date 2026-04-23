Wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, verläuft die Suche nach dem 24-jährigen Flüchtigen bislang erfolglos.<BR \/><BR \/> Der junge Mann war wegen verschiedener Fälle von Kleinkriminalität verhaftet worden. Im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms arbeitete er für eine Sozialgenossenschaft und führte Reinigungsarbeiten in mehreren Kindergärten durch. Außerdem war er einer der ersten Häftlinge, die auf Grundlage der kürzlich geschlossenen Vereinbarung mit der Gemeinde Bozen für gemeinnützige Arbeit vorgesehen waren. Diese Vereinbarung wurde nun ausgesetzt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-ausbruechen-und-drogenfund-neue-massnahmen-im-bozner-gefaengnis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details lesen Sie hier<\/a>), berichtet die italienische Tageszeitung weiter.<BR \/><BR \/>Der Mann ist bereits der dritte Häftling, dem binnen eines Jahres die Flucht gelang. Bereits im August des Vorjahres entkamen zwei Insassen aus dem Bozner Gefängnis. Diese konnten allerdings gefasst werden – einer kurz darauf, der andere Wochen später mit gebrochenem Bein in Frankreich ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ich-habe-ein-wenig-freiheit-gebraucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>).