Wie das Krankenhaus in Neapel am Samstag mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico „infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands“ auf der Intensivstation. <BR \/><BR \/>Der Fall sorgt seit Wochen für Schlagzeilen: Grund dafür ist der missglückte Transport eines Spenderherzens. Nach bisherigen Erkenntnissen war das eingesetzte Spenderherz beim Transport aus Bozen offenbar beschädigt worden, vermutlich durch eine fehlerhafte Kühlung. Eine erneute Operation war medizinisch nicht mehr möglich gewesen, daher hatten die Ärzte gemeinsam mit den Eltern auf eine schmerzlindernde Behandlung umgestellt.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin gegen mehrere Mitglieder des Transplantationsteams wegen des Verdachts auf schwerste fahrlässige Körperverletzung. Der Fall hatte in ganz Italien große Anteilnahme ausgelöst.