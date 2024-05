Nach Gewalt gegenüber der Polizei: 19-Jähriger festgenommen

Im Zuge von Kontrollen wurde eine Streife der Staatspolizei am Samstagvormittag in der Bozner Industriezone auf einen Streit zwischen 2 Personen aufmerksam. Die Ordnungskräfte näherten sich dem Ort des Geschehens, woraufhin ein junger Mann unmittelbar die Flucht ergriff. Der Polizei gelang es, ihn zu stoppen.Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass es sich beim Angreifer um den 19-jährigen Italiener H.M. handelte, welcher sich bereits in der Vergangenheit mehrfach strafbar gemacht hatte und deshalb der Polizei bestens bekannt war.Als die Ordnungskräfte den Mann in den Streifenwagen begleiten wollten, zog dieser einen Schlagring aus Metall aus der Tasche und griff die Polizisten an. Auch im Wagen selbst schlug er wild um sich, sodass das Fahrzeug beschädigt wurde.Der Mann wurde verhaftet. Quästor Paolo Sartori sprach eine mündliche Verwarnung aus.