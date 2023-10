Nach Gipfelstreit: Reinhold Messner bleibt nun doch Rekordhalter

Die 8091 Meter hohe Annapurna - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Aberkennung sorgt für heftige Diskussionen

Bei seinen Expditionen – hier am Manaslu – ging es Reinhold Messner nie um Rekorde.

„Messner auf alle Zeit Rekordhalter“

Neue Toleranzzone für Gipfelerfolg

Reinhold Messner am höchsten Punkt der Welt: Dem Gipfel des Mount Everest. - Foto: © Rm

Künftig 2 Rekordhalter im Guinessbuch

Der Berg-Chronist Eberhard Jurgalski sorgte vor rund 3 Wochen für Polemik in der Alpinistenwelt: Seine Nachforschungen zu den Besteigungen der höchsten Berge der Welt hatten ergeben, dass viele Alpinisten die Gipfel „nicht richtig erklommen“ hätten. Sie seien vorzeitig umgekehrt, weil sie dachten sie seien schon am Ziel. Den richtigen Gipfel hätten sie laut Jurgalski aber nicht erreicht. Demnach sollten Reinhold Messner und Hans Kammerlander im Jahr 1985 rund 65 Meter vor dem Gipfel des 8091 Meter hohen Annapurna umgekehrt sein. Messner habe demnach nur 13 der 14 Achttausender bezwungen. Der Weltrekord wurde ihm aberkannt.Im Zuge dieser Meldung war unter Alpinisten ein heftiger Streit entbrannt. Viele Bergsteiger solidarisierten sich mit Reinhold Messner. Auch der neue Rekordhalter, US-Amerikaner Ed Viesturs (64), sagte: „Ich bin der festen Überzeugung, dass Reinhold Messner der erste Mensch war, der alle 14 Achttausender bestiegen hat, und dass dies auch heute noch anerkannt werden sollte.“ Messner selbst ließ die Diskussion kalt: „„Rekord? Welcher Rekord? Ich habe nie in meinem Leben behauptet, Rekorde aufgestellt zu haben“, erklärte er auf Anfrage. „In meinen Büchern wird keinerlei Zusammenhang mit Rekorden hergestellt. Wenn es also keinen Rekord gibt, kann man mir auch keinen aberkennen.“ Gleichzeitig deutete der Extrembergsteiger an, dass Jurgalski Messners Namen ausnutzen wollte, „um sich wichtig zu machen.“Nun scheint die Diskussion aber ein endgültiges Ende gefunden zu haben: Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel +“ berichtet, haben Jurgalski und sein Team im Streit um die Gipfelbesteigung der Annapurna offenbar eingelenkt.Der Bergchronist und sein Team seien demnach zwar weiterhin der Überzeugung, dass Messner 1985 den höchsten Punkt des Gipfelgrates der Annapurna verfehlt habe, nach dem internationalen Shitstorm und Diskussionen in aller Welt wolle man Messner seinen Rekord nicht mehr strittig machen.Wie „Der Spiegel“ berichtet, haben Jurgalski und sein Team eine schon länger angedachte Toleranzzone von 190 Metern für Besteigungen an der Annapurna sowie dem Dhaulagiri und dem Manaslu bis zum Jahr 2017 festgelegt.In eben diese Toleranzzone fällt damit auch die Besteigung der Annapurna von Messner und Kammerlander, die 5 Höhenmeter und in 65 Metern Entfernung vom höchsten Punkt kehrt gemacht hatten. Auf der Webseite 8000ers.com veröffentlichte Jurgalski nun „eine historischen Anerkennungstabelle“: Darin wird Messner deshalb „weiterhin und für alle Zeiten als erster Alpinist auf allen 14 Achttausendern geführt.“Gegenüber dem „Spiegel“ räumte Jurgalski ein, dass sich Messner damals sicher gewesen sei, den Gipfel erreicht zu haben. Damals habe man den höchsten Punkt des Annapurna Gipfelgrates noch nicht exakt bestimmen können. Er selbst hätte nie die Absicht gehabt, die Geschichte neu zu schreiben oder historische Aufstiege zu stornieren.Ganz als Verlierer wollten Jurgalski und sein Team dann aber wohl doch nicht aus der Geschichte hervor gehen. So werde künftig im Guinessbuch der Rekorde für moderne Gipfelsammler, die den Alpinismus als Leistungssport begreifen, eine eigene Liste geführt: die „New 14-8K-Collectors Era Tabelle“.Darin aufgenommen werden soll nur, wer nach neusten Messungen nachweislich auf dem jeweils höchsten Punkt aller Achttausender stand. Diese Liste führt der Amerikaner Ed Viesturs als Rekordhaltern an.