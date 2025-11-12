Die Grazer Anwältin Karin Prutsch-Lang - die für sieben Opferfamilien eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich vorbereitet und am Mittwoch bereits vier entsprechende Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur geschickt hat - hatte der Medizinischen Universität Graz dieser Tage einen Brief zur Kenntnis gebracht. <BR \/><BR \/>In diesem waren Widersprüchlichkeiten hinsichtlich der Anzahl der Schussverletzungen, der -verläufe und Schussart angesprochen, wie die Presseabteilung der Med Uni Graz einen Artikel der „Kronen Zeitung“ von Mittwoch bestätigte. Auch von aufgrund des „Detailwissens ist davon auszugehen, dass die Briefe von einem Insider der Gerichtsmedizin, zumindest aus dem nächsten Umfeld, stammen“, wurde Prutsch in dem Bericht zitiert.<BR \/><BR \/>Man sehe es als „äußerst verwerflich, dass eine oder mehrere unbekannte Personen versuchen, mit einem offensichtlich gefälschten Schreiben den Eindruck zu erwecken, dass die Medizinische Universität Graz die Eltern der Todesopfer über angebliche schwere Fehler bei der Erstellung von Gutachten zur Todesursache ihrer Kinder informiert und gleichzeitig dem Diagnostik- und Forschungsinstitut für Gerichtliche Medizin Vertuschung dieser angeblichen Fehler vorwirft“, hielt die Med Uni in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA fest.<h3>\r\n„Wir verurteilen zutiefst, was dieses anonyme Schreiben bei den Hinterbliebenen anrichtet“<\/h3>Laut Med Uni sei die Institutsleiterin und ihr Team rund um den Amoklauf am BORG Dreierschützengasse „mit der pietätvollen, unter bestmöglicher Rücksichtnahme auf die Konfession der Opfer abgestimmten, Identifizierung“ betraut worden und habe den hinterbliebenen Eltern in den Räumlichkeiten der Med Uni Graz ein entsprechendes Abschiednehmen mit psychologischer Unterstützung ermöglicht. „Wir verurteilen zutiefst, was dieses anonyme Schreiben bei den Hinterbliebenen anrichtet“, hieß es dazu.<BR \/><BR \/>Die Medizinische Universität Graz bietet den Eltern auf Wunsch ein aufklärendes Informationsgespräch zum Inhalt des Schreibens an. Auch psychologische Begleitung in dieser schwer verunsichernden Situation wurde angeboten. Was die im Schreiben angeführten Vorwürfe und Behauptungen betrifft, so wurde die Staatsanwaltschaft umgehend informiert.<BR \/><BR \/>Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, bestätigte, dass es dieses offensichtlich gefälschte Schreiben gibt. Details über mögliche Ermittlungen gab er allerdings vorerst keine bekannt. Klar sei, dass es noch kein abgeschlossenes Schussgutachten gibt. Es würden bisher aber die gerichtsmedizinischen Gutachten vorliegen. Diese würden dann zusammen mit dem Schussgutachten in einer Gesamtschau angesehen, schilderte der Sprecher.