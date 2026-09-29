Das Feuer hatte in der Nacht auf Mittwoch, kurz nach 1 Uhr, den Heustadel des Voglhauserhofs in Lengstein zerstört. Rund 3.000 Hühner kamen bei dem Brand ums Leben – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-hofbrand-am-ritten-wer-hat-tobias-unterhofer-gesehen-hinweise-erbeten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Von dem 43-jährigen Hofbesitzer Tobias Unterhofer fehlt bislang jede Spur. Seine Angehörigen haben sich nun über ihren Rechtsanwalt Ernest Cuccarollo zu Wort gemeldet. Schwester und Eltern gehen demnach davon aus, dass Unterhofer in jener Nacht versucht haben könnte, seine Tiere zu retten, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.<h3>\r\nSuche soll wieder aufgenommen werden<\/h3>Gleichzeitig halten die Angehörigen an der Hoffnung fest, dass der 43-Jährige den Brand möglicherweise überlebt hat. „Sie hoffen, dass er sich vom Hof entfernt hat und lebend gefunden wird“, erklärte Anwalt Cuccarollo, wie die Ansa berichtet.<BR \/><BR \/>Die Suche nach dem Vermissten war am Samstag vorerst eingestellt worden. Nach Angaben des Rechtsanwalts soll sie jedoch wieder aufgenommen werden.<BR \/><BR \/>Unterdessen laufen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch kurz nach 1 Uhr ausgebrochen. Warum der Heustadel in Brand geriet, ist bislang nicht geklärt.<BR \/>Die Suche nach Unterhofer und die Ermittlungen zum Brand sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.