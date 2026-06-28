Wie der Landesfeuerwehrverband in einem Beitrag auf Facebook schreibt, griffen die Flammen innerhalb kurzer Zeit auf weitere Teile des Gebäudes über. Eine dichte Rauchsäule war weithin sichtbar ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-in-kalterer-baeckerei-einsatz-laeuft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/>Die Feuerwehren bekämpften den Brand mit einem umfangreichen Löschangriff unter schwerem Atemschutz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Mit zwei Drehleitern wurde das Dach geöffnet, um eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern zu können. Zwei Personen erlitten Verbrennungen. Sie wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Landesstraße musste wegen des Großeinsatzes für mehrere Stunden gesperrt werden. Da sich weiterhin Glutnester im Gebäude befanden und Einsturzgefahr besteht, wurde über Nacht eine Brandwache eingerichtet. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Nachtstunden an, die Aufräumarbeiten laufen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328916_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen rund 100 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Kaltern Markt, Kaltern Mitterdorf, St. Anton\/Pfuss, St. Nikolaus, St. Michael\/Eppan, Oberplanitzing und Unterplanitzing sowie die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz und die zuständigen Behörden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328919_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Lokalaugenschein der Berufsfeuerwehr ist für Sonntagvormittag vorgesehen. Dabei soll die Brandursache näher untersucht werden.