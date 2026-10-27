Wie berichtet, ermittelt die Bozner Staatsanwaltschaft gegen elf Personen, die Staatsanwaltschaft am Jugendgericht gegen zehn weitere. Der schwerste Vorwurf, der im Raum steht, ist jener der Propaganda und Anstiftung zu Straftaten aus Gründen der rassischen, ethnischen und religiösen Diskriminierung. <BR \/><BR \/>Besonders einige Symbole, die auf sozialen Medien gepostet worden sein sollen, sind den Cyber-Ermittlern aufgefallen: Hakenkreuze, eine Geste, die „White Power“ symbolisieren soll, die Zahl 88 – was für „Heil Hitler“ stehe, da H der achte Buchstabe im Alphabet ist – , sowie 44, was als Anspielung auf „Wolfsbrigade 44“ gilt – eine rechtsextreme und neonazistische Gruppe in Deutschland, die dort längst verboten wurde. <BR \/><BR \/>Bei den Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen Mitgliedern der Jugendgruppen „Aktverein Kaltern“ und „Snusboys-Koltern“ haben die Carabinieri von den Handys aller Verdächtigen forensische Kopien gezogen, die Geräte selbst haben die Betroffenen zurückbekommen. <BR \/><BR \/>Eine forensische Kopie – auch als Bit-Stream-Kopie bekannt – ermöglicht die exakte Reproduktion des Inhaltes eines Telefons. Aus der Kopie können IT-Fachleute nicht nur Telefongespräche, Postings und Nachrichten, sondern auch den genauen Internetverlauf und die Standorte des Gerätes nachzeichnen, inklusive Datum und Dauer. Und bei einem Handy kann angenommen werden, dass sich dessen Besitzer am selben Ort wie das Gerät befand. Dies ist deshalb wichtig, weil auch wegen des Eindringens in Grundstücke und wegen Schmierereien an Wänden ermittelt wird. Anhand der Handydaten wollen die Ermittler genau feststellen, wer sich wann wo aufgehalten hat, und somit die Rolle der einzelnen Personen abklären.