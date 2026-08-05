Nach dem Beben der Stärke 4,7 vom vergangenen Freitag in den Phlegräischen Feldern dauern die Einsätze der Feuerwehr an. Insgesamt wurden 57 Gebäude für unbewohnbar erklärt, 395 Wohnungen mussten geräumt werden. Es war der stärkste Erdstoß in der Vulkanregion in den letzten 40 Jahren. 26 Menschen wurden verletzt, es gab keine Todesopfer.<BR \/><BR \/>Die Phlegräischen Felder liegen nur wenige Kilometer von Neapel entfernt und bilden Europas größten Vulkankrater. Der etwa 15 mal zwölf Kilometer große Supervulkan wird wegen der häufigen Erdbeben seit Jahren genau überwacht.