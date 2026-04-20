Die Leiche des 21-Jährigen wurde am Sonntag in der Garage des Wohnhauses in Vasto entdeckt - gefunden von seiner Mutter. Nach einem langen Verhör in der Kaserne der Carabinieri wurde der Vater festgenommen und gestand die Tat. Er führte die Ermittler auch zu der Waffe, mit der er seinen Sohn getötet hatte: einer Axt, die in der Garage sichergestellt wurde. <BR \/><BR \/>Der junge Mann, Absolvent im Bereich Verwaltung, Finanzen und Marketing, war arbeitslos und als Drogenkonsument bekannt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat das Ende eines eskalierten Streits war. Blutspuren im Treppenhaus und im Flur deuten auf eine heftige Auseinandersetzung hin. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn galt offenbar seit Längerem als angespannt.<BR \/><BR \/>Bereits 2024 hatten die Eltern sowie die Schwester Anzeige gegen den 21-Jährigen wegen häuslicher Gewalt erstattet. Zudem war er vor einigen Monaten in einen weiteren Vorfall verwickelt, bei dem er im Zuge eines Streits nach einem Verkehrsdelikt einen Helm als Waffe eingesetzt haben soll.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Sohn seinen Vater im Verlauf des Streits angegriffen haben. Daraufhin soll dieser die Axt ergriffen und zugeschlagen haben. Ein Hieb in die Brust war tödlich.<BR \/>Antonio Sciorilli befindet sich derzeit in Einzelhaft in der Strafanstalt von Vasto. Die Obduktion des Leichnams ist für Mittwoch angesetzt.