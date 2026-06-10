„Der Juni beendet zwar die lange Trockenheit, aber nicht still und leise sondern in Form von teils starken Gewittern“, schreibt Peterlin auf Social Media. <BR \/><BR \/>Am Dienstagabend gingen die stärksten Gewitter zwischen dem Sarntal und dem Gadertal nieder, in St. Vigil wurden 70 mm Regen gemessen. Zahlreiche Feuerwehren standen im Einsatz <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gewitter-und-starke-niederschlaege-rund-100-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322181_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Heute muss man den ganzen Tag mit teils kräftigen Regengüssen rechnen, gleichzeitig kühlt es ab mit der Schneefallgrenze im Norden Südtirols gegen 2000 m (Schafskälte Mitte Juni)“, schreibt der Landesmeteorologe. <BR \/><BR \/>Erst im Laufe des Abends beruhigt sich das Wetter, morgen kehrt die Sonne zurück. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol gibt es wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>