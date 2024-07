Nach heftigen Unwettern: Wetterbesserung in Sicht

Das Hotel „Saxl“ wurde von einer Mure getroffen. - Foto: © LfV

Einzelne Unwettereinsätze in der Nacht

Hagelkörner so groß wie Billardkugeln. - Foto: © ANSA / Luca Giannelli

Mit viel Sonne in die neue Woche

Die heftigen Unwetter in der Nacht auf Freitag sorgten in einigen Gemeinden Südtirols für ein Bild der Verwüstung. Besonders das Wipptal war von den Schäden betroffen.Am schlimmsten traf es die Fraktion Maria Trens in Freienfeld, wo rund 50 Wohnhäuser Wassereintritte meldeten. Zahlreiche Garagen und Keller standen unter Wasser oder waren mit Schlamm und Geröll gefüllt. Das Hotel „Saxl“ wurde von einer Mure getroffen. Am Nachmittag klarte es auf, und die für den Abend und die Nacht erwarteten Gewitter blieben größtenteils harmlos. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin brachte die zweite, schwächere Gewitterfront den meisten Regen von Ridnaun über Pflersch bis zum Brenner.Das führte dazu, dass die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Gossensass gegen 2 Uhr früh zu kleineren Unwettereinsätzen ausrücken mussten. In den restlichen Teilen Südtirols verlief die Nacht ruhig.Auch andere Teile Italiens wurden von heftigen Unwettern heimgesucht. So fielen in der Mailänder Umgebung Hagelkörner so groß wie Billardkugeln vom Himmel. Trotz erheblicher Sachschäden gab es glücklicherweise keine Verletzten.Am heutigen Samstag können sich die Südtirolerinnen und Südtiroler über eine leichte Wetterbesserung freuen. Obwohl die Wolken überwiegen, scheint die Sonne zeitweise durch. Besonders sonnig wird es im Unterland, wo die Höchsttemperaturen auf bis zu 30 Grad Celsius ansteigen.Am morgigen Sonntag setzt sich die Sonne dann im ganzen Land durch. Auch in der kommenden Woche bleibt es beständig und die Temperaturen steigen weiter an.