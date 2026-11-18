Gestern hat der Lenkungsausschuss von Kronplatz Brand nun einstimmig beschlossen, dass gemeinsam mit der beauftragten Agentur Vorschläge ausgearbeitet werden sollen, wie die Bezeichnung Plan de Corones wieder im Markenauftritt vorkommen kann.<BR \/><BR \/>Dem gestrigen Treffen war eine intensiv Diskussionen über die Neupositionierung der Marke Kronplatz\/Plan de Corones vorausgegangen. Bei einem Gespräch Anfang November hatten sich Vertreter der ladinischen Bevölkerung, der Schützen, von Kronplatz Brand und der Direktor für Ladinische Bildung und Kultur, André Comploi, über die Namensfrage ausgetauscht. Dabei wurde eine Grundlage für den weiteren Dialog geschaffen.<BR \/><BR \/>Eingerichtet wurde auch eine neue Arbeitsgruppe, der Vertreter der Gemeinde Mareo\/Enneberg, der örtlichen Tourismusbranche und von Kronplatz Brand angehören. Sie soll konkrete Vorschläge erarbeiten. Die Ergebnisse werden dem Lenkungsausschuss zur Beratung und Genehmigung vorgelegt.<BR \/><BR \/>Comploi begrüßt die gestrige einstimmige Entscheidung. Die Diskussion habe gezeigt, wie wichtig gegenseitiges Verständnis und die Sensibilität für Minderheitensprachen und kulturelle Identitäten seien. Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt seien gerade für den Tourismus ein großer Mehrwert. Dass diese Vielfalt künftig auch im Logo sichtbar werden soll, sei ein positives Zeichen.<BR \/><BR \/>Auch Kronplatz-Brand-Präsidentin Daniela Gasser spricht von einem konstruktiven Weg nach vorne. Trotz unterschiedlicher Interessen sei es gelungen, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Das zeige, dass die Beteiligten bereit seien, einander zuzuhören und aufeinander zuzugehen.<BR \/><BR \/>Zufrieden zeigen sich zudem die Enneberger Kulturreferentin Katrin Ellecosta und Michael Ploner, Hauptmann der Schützenkompanie La Pli de Mareo. Sie begrüßen die Einrichtung der Arbeitsgruppe und loben sie als gute Grundlage, um die Anliegen der Bevölkerung und die Bedeutung der eigenen kulturellen Wurzeln einzubringen.<BR \/><BR \/>Über die konkrete Namensfrage hinaus soll sich die Arbeitsgruppe später auch damit befassen, wie die ladinische Sprache und Kultur in der Ferienregion stärker sichtbar gemacht und kommuniziert werden können.