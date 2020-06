Nach heißem Wochenstart kommt die kühle Phase

Ende Mai noch knapp vorbei, heute wurde erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht und zwar an mehreren Wetterstationen im Etschtal und Unterland. Morgen nur knapp darunter, Donnerstag und Freitag verlaufen dann kühler. pic.twitter.com/ailnzcPpj0 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 2, 2020

Diese hohen Wolken ("cirrus uncinus" und "cirrus fibratus") kündigen schon den Wetterumschwung an. Zudem haben sich über... Pubblicato da Florians Wetterseite su Mercoledì 3 giugno 2020

Am Dienstag wurde zum ersten Mal in diesem Jahr an mehreren Wetterstationen im Etschtal und im Unterland die 30-Grad-Grenze überschritten.Jetzt legt das stabile und warme Hochdruckwetter aber eine Pause ein, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Heute Abend entwickeln sich schon erste Gewitter, morgen wird es dann zunehmend regnerisch und in der Nacht auf Freitag fällt auf den Bergen sogar wieder Schnee.“„Auch in den folgenden Tagen bleibt es dann wechselhaft und nur mehr mäßig warm, mit maximal 22 Grad Celsius“, erklärt Peterlin.Auch Südtirols bekanntester Hobby-Meteorologe Florian hat auf Facebook einen Wetterumschwung angekündigt:

liz