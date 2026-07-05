Die Ermittlungen wurden nach einem Hinweis auf ein verdächtiges Paket eingeleitet, das aus dem Ausland stammte und bei einem Versandunternehmen in Trient deponiert worden war. Die Einsatzkräfte observierten das Depot und konnten den jungen Mann unmittelbar nach der Abholung von zwei Paketen stoppen. In den Kartons fanden die Carabinieri schließlich sechs versiegelte Packungen mit Marihuana.<BR \/><BR \/>Technische Analysen des Labors für Betäubungsmittel in Leifers bestätigten einen hohen Wirkstoffgehalt. Nach Angaben der Ermittler hätten aus der sichergestellten Menge mehr als 20.000 Dosen gewonnen werden können.<BR \/><BR \/>Dem jungen Mann werden Einfuhr und Besitz von Betäubungsmitteln zum Zweck des Drogenhandels vorgeworfen – er wurde angezeigt.