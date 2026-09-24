In den Flammen kamen auch rund 3.000 Hühner ums Leben ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lengstein-suchaktion-dauert-weiter-an-bisher-keine-spur-von-tobias-unterhofer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichte<\/a>t). Während die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Brandgeschehens weiterlaufen, haben die Angehörigen des 43-Jährigen über die sozialen Netzwerke einen eindringlichen Aufruf gestartet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362966_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sie hoffen auf Hinweise, die zum Auffinden des Vermissten führen könnten. Die Familie hat Hoffnung, dass Unterhofer den Hof noch vor oder nach Ausbruch des Feuers verlassen haben und noch am Leben sein könnte.