Ob der Stimmenrekorder aus dem Cockpit funktioniert und Tonaufnahmen gespeichert wurden, war zunächst nicht bekannt. Der Stimmenrekorder ist nur ein Puzzleteil, könnte aber wichtige Hinweise liefern, was in den letzten Sekunden vor dem Absturz geschah.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faviation247%2Fposts%2Fpfbid0XewDZc9bXkaoNHBLHwCARmBH4YVXsJ51UdPYbqAmmUvpS2j2xr2cWf8CkfXbsp94l&show_text=true&width=500" width="500" height="736" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/> Beim Absturz des Privatflugzeugs auf ein Wohngebiet im US-Bundesstaat Florida am 1. November sind alle neun Insassen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag (Ortszeit) am helllichten Tage im Bezirk Palm Beach County. Der Absturzort liegt damit nicht weit von Mar-a-Lago entfernt, der Privatresidenz von US-Präsident Donald Trump.<BR \/><BR \/>„Das war offensichtlich ein verheerender Flugzeugabsturz“, sagte Gouverneur Ron DeSantis vor Journalisten kurz nach der Tragödie. „Es sah aus wie eine herabstürzende Rakete. Am Straßenrand blieb ein großer Krater zurück.“ <BR \/><BR \/>Aufnahmen, die in sozialen Medien kursierten, zeigen den Moment des Absturzes. Darauf ist zu sehen, wie Autos eine Straße entlangfahren, als plötzlich ein Flugzeug nahezu senkrecht vom Himmel stürzt und am Boden in einem gewaltigen Feuerball explodiert.<BR \/><BR \/>Der Aufprall ließ einen Krater im Asphalt zurück. Trümmerteile seien laut DeSantis über eine beträchtliche Distanz geschleudert worden. Aus einer nahe gelegenen Wohnwagensiedlung brachten Rettungskräfte laut US-Medien rund 600 Menschen in Sicherheit. Das Gebiet sei zunächst für Ermittlungen und Aufräumarbeiten abgesperrt worden.<h3>\r\n„Mayday, Mayday (...) Wir werden abstürzen“<\/h3>Audiomitschnitte dokumentieren laut US-Medien die letzten Funksprüche der jungen Co-Pilotin mit dem Kontrollturm, bevor die Maschine abstürzte. „Mayday, Mayday“, habe sie gerufen und den Notfall erklärt. Das Flugzeug verliere rasch an Höhe, meldete sie den Berichten zufolge – zuletzt habe sie von einem Höhenverlust von rund 6.000 Metern pro Minute gesprochen. „Wir werden abstürzen. (…) Wir haben keine Zeit mehr“, habe die Co-Pilotin dann dem Kontrollturm zugerufen. Warum die Maschine abstürzte, blieb zunächst unklar.<BR \/><BR \/>Der Learjet 60 war vom Flughafen Austin-Bergstrom International in Texas gestartet und auf dem Weg zum Flughafen North Eleuthera auf den Bahamas, wie die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Präsident Trump, gerade im Endspurt vor den Parlamentswahlen am Dienstag, hatte Wahlkampftermine in anderen Bundesstaaten und befand sich daher nicht in seiner Residenz Mar-a-Lago.<h3>\r\nErmittler berichten von Turbulenzen und mögliche Schäden vor dem Aufprall<\/h3>Bei einer Pressekonferenz in West Palm Beach nannten Ermittler erste Einzelheiten zum Flugverlauf. Die Besatzung habe zunächst in rund 10.700 Metern Höhe von mäßigen Turbulenzen und Vereisung berichtet. Kurz darauf habe sie wegen Niederschlags um einen Steigflug gebeten. Weniger als 30 Sekunden später habe die Maschine einen Sinkflug angekündigt und dann den Mayday-Ruf abgesetzt.<BR \/><BR \/>Es gebe Hinweise darauf, dass das Flugzeug möglicherweise bereits vor dem Aufprall teilweise auseinanderbrach. Das Trümmerfeld sei sehr groß; die Bergung der Trümmer werde mehrere Tage dauern.<BR \/>Anders als zunächst angenommen gab es wohl doch einen Verletzten am Boden: Ein Mann in einem Fahrzeug im betroffenen Gebiet erlitt den Ermittlern zufolge eine Beinverletzung. <h3>\r\nWer sind die Opfer?<\/h3>Bei den Todesopfern handelt es sich um den 45-jährigen Technologieunternehmer Adam Robinson aus Texas, seine 40-jährige Ehefrau Helen Sharp und ihre beiden kleinen Kinder: die vierjährige Emma und der erst zweijährige Charles, genannt Charlie. <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faviation247%2Fposts%2Fpfbid0JuoSjx6vKixuQLcXNCca2HNHXVtuhZBZWk1V3kpmTwuFcfRzhaqRmYqAZfSo48o4l&show_text=true&width=500" width="500" height="678" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Mit an Bord befand sich auch die 24-jährige Ana Maria Ramirez Cetina, die als Kindermädchen für die Familie arbeitete und nach Angaben von Angehörigen längst zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden war.<BR \/><BR \/>Ebenfalls ums Leben kam ein befreundetes Ehepaar, Rachael Reed und Rowan „Charmi“ Fehr Toews – beide 38 Jahre alt.<BR \/><BR \/>Auch die beiden Besatzungsmitglieder überlebten den Absturz nicht: Der 55-jährige Pilot Jeffrey Gregory und seine erst 20-jährige Co-Pilotin Nathalia Gadelha Filgueiras. Die junge Frau hatte bereits während ihrer Schulzeit ihre Pilotenlizenz erworben – noch bevor sie ihren Autoführerschein machte.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faviation247%2Fposts%2Fpfbid02CgKEBu2jzENnfGB11RBJriEF8pnK1vuVg3Hp4eJkJbLxSjK4LqSHXGETQsfmo8rtl&show_text=true&width=500" width="500" height="717" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"><\/iframe><\/div>\n