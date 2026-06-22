Der Unfall hatte sich am Freitagabend in der Reschenstraße in Bozen ereignet. Costagli war mit seinem Kleinmotorrad unterwegs, als er kurz vor 22 Uhr mit einem Pkw zusammenprallte. Der 61-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Seither schwebte er in Lebensgefahr. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1326639_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zum Wochenbeginn nun die traurige Nachricht: Gianpiero Costagli hat es nicht geschafft. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, ist der Mann am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen erlegen.