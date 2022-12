Nach Horrorunfall: Große Trauer um Martin Rieder

Es war kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend, als das verheerende Unglück geschah: Auf der Pustertaler Staatsstraße auf Höhe des Würstelstands (Kilometer 10), von Mühlbach in Richtung Vintl, waren 2 Pkw frontal zusammengestoßen (STOL hat berichtet). Durch den Aufprall wurden die Wagen über die Straße geschleudert und blieben völlig zerstört in Fahrtrichtung Brixen stehen. Beide Fahrer waren in den Wracks eingeklemmt.Der Notarzt und die Rettungskräfte eilten sofort zum Unfallort. Für den 42-jährigen Martin Rieder kam jedoch jede Hilfe zu spät.Der 61-jährige Mann, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde, wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Bozen geflogen.