Die Frau war gemeinsam mit sieben weiteren Personen in dem Kleinbus gesessen, mit dem Kirchlers Wagen kollidierte. Sie war unmittelbar nach dem Zusammenstoß auf die Intensivstation des Bozner Krankenhaus gebracht und seitdem dort behandelt worden. <BR \/><BR \/>Nun die traurige Nachricht: Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat es die 68-Jährige nicht geschafft. Sie starb aufgrund ihrer schweren Verletzungen. <BR \/><BR \/>Der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/horror-crash-bei-bruneck-ein-toter-drei-schwerverletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schreckliche Horror-Crash vom vergangenen 27. Mai<\/a> hatte weit über das Pustertal hinaus für große Bestürzung gesorgt. Gegen 9.30 Uhr war der 20-jährige Matthias Kirchler aus Ahornach, in Richtung Bruneck\/St. Lorenzen fahrend, auf der Südumfahrungsstraße in Bruneck mit einem entgegenkommenden Kleinbus voller italienischer Touristen zusammengekracht. Ein weiterer Pkw fuhr anschließend auf den Kleinbus auf. <BR \/><BR \/>Kirchler starb noch an der Unfallstelle. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwei-tage-nach-dem-horror-crash-zustand-der-unfallopfer-weiterhin-kritisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Drei Schwerverletzte, darunter die 68-jährige Frau, wurden in kritischem Zustand ins Bozner Krankenhaus gebracht<\/a>, drei erheblich und vier Leichtverletzte brachten die Sanitäter in die Krankenhäuser von Brixen und Bruneck.