Die beiden hatten ihren Aufenthalt über die Online-Plattform „Booking“ gebucht und die Rechnung mit einer auf ihren Namen ausgestellten Kreditkarte bezahlt. <BR \/><BR \/>Nach ihrer Abreise bestritten sie gegenüber ihrer Bank jedoch, die Transaktion autorisiert zu haben, und behaupteten, Unbekannte hätten ihre Karte missbräuchlich verwendet.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen wurden nach einer Anzeige des Hotelbetreibers eingeleitet. Dabei konnten die Carabinieri den Sachverhalt rekonstruieren und feststellen, dass die von den beiden Gästen gemeldete Betrugsmasche vorgetäuscht war. Die beiden wurden bei der zuständigen Justizbehörde angezeigt.