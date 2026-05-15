Seit Jahrzehnten wünscht man sich in Bozen eine öffentliche Toilette – dieser Wunsch wird nun endlich Realität: Kommende Woche wird ein öffentliches WC eröffnet. Geht es nach der Stadtverwaltung, sollen bald weitere folgen.<BR \/><BR \/><BR \/>„Am Montag wird die öffentliche Toilette bei der St.-Anton-Bar offiziell dem Betreiber übergeben“, kündigte Vizebürgermeister Stephan Konder gegenüber STOL an. Es handelt sich dabei um das erste öffentliche WC in der Landeshauptstadt. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312944_image" \/><\/div>\r\n<?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0">\r\n<?TrVer>\r\n<?Uni Kapitaelchen="100ru">\r\n<?_Uni>\r\n<?PH PHFormat="$($IptcQue$\/)"_>\r\n<?PH PHFormat="$($IptcAN)"_>\r\n<?_Uni>\r\n<BR \/>Während der Arbeiten, die im Herbst 2025 begonnen haben, blieb die Bar stets geöffnet. „Da das eingeschossige Gebäude nicht an das öffentliche Kanalisationsnetz angebunden war, musste zuerst eine neue Abwasserleitung bis zum nächstgelegenen Anschlusspunkt im Bereich von Schloss Maretsch gebaut werden. Das Ergebnis zeigt, dass sich dieser Einsatz gelohnt hat“, erklärte Konder. <BR \/><BR \/><BR \/>Die neuen Sanitäranlagen an der St.-Anton-Bar, die der Gemeinde Bozen gehört und per Konzession vergeben ist, wurden in den vergangenen Monaten errichtet, die Nutzung ist kostenlos. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312947_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das kleine Gebäude, das auf der Nordseite erweitert wurde, macht jetzt einen sauberen Eindruck – zuvor bedeckten Graffitis die Fassaden. Künftig stehen der Öffentlichkeit damit zwei sanitäre Anlagen zur Verfügung: eine für Männer sowie ein kombinierter barrierefreier Bereich für Frauen und Menschen mit Beeinträchtigung. Außerdem gibt es im Gebäude künftig auch einen Raum für Familien mit Kleinkindern. „Die neue öffentliche Toilette ist für alle von außen zugänglich, ohne die Bar betreten zu müssen“, unterstrich Konder. Der Eingang befindet sich auf der Seite der Talfer. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 150.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.<BR \/><BR \/><BR \/>„Die sanitären Anlagen werden in Zukunft von den Lokalbetreibern sauber gehalten“, erklärte Konder weiter. Die Konzession für die St.-Anton-Bar laufe bis Ende 2027. „Dann ist die Sanierung des Küchenbereichs der Bar vorgesehen“, so der Vizebürgermeister. Nach diesem Eingriff solle das sanierte Lokal – erneut per Konzession – wieder an einen Betreiber vergeben werden.<BR \/><BR \/><BR \/>Dem öffentlichen WC auf der Talferpromenade sollen verteilt auf die ganze Stadt weitere folgen. Die Stadtverwaltung prüft dafür eine Kooperation mit privaten Firmen, die von der Gemeinde Werbeflächen im öffentlichen Raum erhalten und im Gegenzug öffentliche Toiletten errichten, betreiben und warten. Einige Unternehmen bieten WCs an, die sich nach jeder Benutzung automatisch selbst reinigen.