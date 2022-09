Nach katastrophalem Sommer: Der erste Schnee im Hochgebirge

„Ganz im Hochgebirge, auf über 3000 Metern, hat es heute erstmals geschneit“, sagt Peterlin. „Zum Beispiel in der Ortlergruppe im hinteren Martelltal.“ Dazu liefert er auch ein Webcam-Foto: 1,8 Grad zeigt das Thermometer am Gletscher.„Nach dem katastrophalen Sommer hat alles darauf gewartet“, sagt er – auch, wenn der erste Schnee heuer spät gekommen und spärlich ausgefallen sei: „Einen solchen Sommer hat es nie gegeben. Für die Gletscher ist das Worst-Case-Szenario eingetreten: nach einem schneearmen Winter und einem trockenen Frühling auch noch ein übermäßig heißer Sommer.“Am heutigen Donnerstag hat es in ganz Südtirol Niederschläge gegeben: „Nur die höchsten Gipfel sind angezuckert.“ Doch die Entspannung währt nur kurz: „Heute ist es wechselhaft. Die nächsten Tage werden zunehmend stabiler und auch wieder wärmer.“ Der Schnee werde sich wohl auch in den hohen Lagen nicht halten.