Nach Kindsentführung in Bruneck – deshalb bleibt der Vater in Freiheit

Rund 3 Stunden lang stand am Freitag der 27-Jährige, dem zur Last gelegt wird, an der Entführung eines 2-Jährigen in Bruneck beteiligt gewesen zu sein, U-Richterin Elsa Vesco Rede und Antwort. Sie bestätigte die Rechtmäßigkeit der Festnahme, der Mann bleibt hinter Gittern. Der Vater des Buben wird am Dienstag einvernommen.