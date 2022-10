Nach Kohlenmonoxid-Austritt: 5 Personen aus Bozner Wohnung gerettet

Die Bozner Berufsfeuerwehr wurde am gestrigen Freitagabend gegen 23.10 Uhr alarmiert, nachdem in einer Wohnung in der Bozner Reschenstraße Kohlenmonoxid ausgetreten war. Die Wehrleute der Berufsfeuerwehr machten sich umgehend auf den Weg zum Ort des Geschehens und konnten mithilfe von Atemschutzgeräten 5 verletzte Personen aus der Wohnung retten.Insgesamt haben sich bei dem Vorfall 3 Bewohner leichte und 2 weitere mittelschwere Verletzungen zugezogen. Sie wurden vom Notarztteam sowie den Sanitätern des Weißen- und Roten Kreuzes erstversorgt und mit Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung in das Bozner Krankenhaus eingeliefert. Dort hat man die beiden mittelschwer verletzten Personen zur Behandlung in eine Druckkammer gebracht.Grund für den Kohlenmonoxid-Austritt soll nach Angaben der Bozner Berufsfeuerwehr ein technischer Defekt in der Wohnung gewesen sein. Im Einsatz standen auch die Behörden, die die Ermittlungen aufgenommen haben.