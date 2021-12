Nach Krankentransport: Sanitäter sichten vermutlich Wolf in Gröden

Es war gegen 4.30 Uhr, als 2 Männer auf der Rückfahrt von einem Einsatz ihren Augen nicht trauten: Zwischen St. Christina und St. Ulrich sah der Fahrer des Rettungstransportwagens plötzlich ein einem Wolf ähnlich sehendes Tier auf der Straße und bremste. Der Beifahrer, der das Handy bereits in der Hand hatte, machte umgehend ein Foto der seltenen Begegnung.Ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelte, wurde von Experten noch nicht bestätigt. Das Tier wurde kurz nach dem Dorfzentrum von St. Christina auf der Grödner Straße in Richtung St. Ulrich gesehen. Es rannte nicht sofort weg, sondern blickte zuerst in das Fahrzeug, bevor es über die Böschung in Richtung Wald abbog.Die Sanitäter hatten zuvor einen Patienten von Bozen nach St. Christina gebracht und waren wieder auf der Rückfahrt nach Seis, als es zur nicht alltäglichen Begegnung kam.

jot