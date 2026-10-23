Das Jugendstrafvollzugssystem sei derzeit stark überlastet, sagte Justizminister Carlo Nordio dem Sender Sky Tg24 am Donnerstag. Die jüngsten Unruhen in Mailand und anderen Städten hätten zu einer außergewöhnlich hohen Zahl von Festnahmen Minderjähriger geführt.<BR \/>„Eine solche Welle von Festnahmen Minderjähriger hat es bisher nicht gegeben“, sagte der Minister. <BR \/><BR \/>Es gebe Situationen, in denen es notwendig sei, gewalttätige Jugendliche in Haft zu nehmen. Dazu gehörten zusätzliche Mittel, um mehr Haftplätze für Jugendliche zu schaffen, sowie Vereinbarungen über die Nutzung von Bereichen in bestehenden Haftanstalten für Erwachsene. Nach den Krawallen am Wochenende wurden in Mailand über 300 Jugendliche vorübergehend festgenommen.<h3>\r\nBehörden befürchten weitere Krawalle am Wochenende<\/h3>Den Einsatz von Soldaten auf den Straßen, um Krawalle vorzubeugen, verteidigte der Justizminister. „Soldaten unterstützen die Polizei bereits seit Jahren bei Sicherheitsaufgaben. Sie können insbesondere bei der Überwachung öffentlicher Orte eingesetzt werden, an denen keine besonderen polizeilichen Ermittlungsbefugnisse erforderlich sind“, so der Minister. <BR \/><BR \/>Dadurch könnten sie Polizisten und Carabinieri für andere Aufgaben entlasten. 500 Soldaten sollen bis Jahresende in Mailand eingesetzt werden. Die Behörden fürchten, dass es am Wochenende zu weiteren Auseinandersetzungen in den italienischen Großstädten kommen könnte.<BR \/><BR \/>Nach den Ausschreitungen in Mailand und anderen Städten hat die italienische Regierung am Dienstag neue Sicherheitsmaßnahmen beschlossen. Das Kabinett verabschiedete einen Erlass, der härtere Strafen für gewalttätige Demonstranten, einen neuen Straftatbestand für die Beteiligung an gewaltsamen Protesten und eine finanzielle Haftung von Eltern für Schäden durch ihre Kinder vorsieht.<BR \/><BR \/> Wer bei einer Demonstration als Teil einer Gruppe von mindestens fünf Personen die öffentliche Sicherheit gefährdet, muss künftig mit bis zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro rechnen. Bei Vermummung oder Verletzten drohen höhere Strafen. Die Behörden können zudem eine zeitnahe Entschädigung für verursachte Schäden anordnen.