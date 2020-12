Nach Kroatien: Erdbeben auch in Verona

Die Kleinstadt Petrinja, rund 45 Kilometer von der Hauptstadt Zagreb und nur 3 Kilometer vom Epizentrum entfernt, wurde besonders stark getroffen: Die halbe Stadt liegt laut Aussage des Bürgermeisters in Trümmern, ein 12-jähriges Mädchen verlor sein Leben.Aber auch in Italien hat am Dienstag die Erde gebebt, innerhalb von 2 Stunden sogar 3 Mal.Wie das staatliche Institut für Geophysik und Vulkanologie schreibt, lag das Epizentrum in der Nähe von Salizzole in der Provinz Verona in einer Tiefe von 9 Kilometern.Das erste Beben der Stärke 3,4 ereignete sich um 14.02 Uhr, das zweite um 14.44 Uhr mit einer Stärke von 2,8.Das dritte schließlich hatte eine Stärke von 4,4 und ereignete sich um 15.36 Uhr.Dieses Beben war auch in weiten Teilen Südtirols deutlich zu spüren.

liz