Nach kühlem und unbeständigem Freitag folgt milder Spätsommer

Der September war in diesem Jahr besonders warm und sommerlich. „Wegen eines Genua-Tiefs, das uns am Freitag erreicht, ist vorerst Schluss mit den sommerlichen Temperaturen. Die Höchstwerte werden die 20 Grad nicht überschreiten“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Damit wird der Freitag kälter als für die Jahreszeit üblich.Trotz der kurzzeitigen Störung am Freitag ist der Sommer noch nicht vorbei. „Am Wochenende bleibt es noch etwas wechselhaft, ab Montag wird es dann wieder spätsommerlich warm“, sagt Peterlin.Dann seien wieder Höchstwerte von bis zu 27 Grad in Südtirol zu erwarten. „Das ist für Ende September richtig warm. Normalerweise ist es herbstlicher mit Temperaturen bis 20 Grad“, erklärt der Meteorologe.Das schöne Wetter soll mindestens bis Mittwoch anhalten. Mehr lesen Sie dazu auf unserer STOL-Wetterseite.