Nach langem Warten: Seenotrettungsschiff darf in Italien anlegen

Das Seenotrettungsschiff „Geo Barents“ mit 659 Geretteten an Bord darf in einem italienischen Hafen anlegen. - Foto: © ANSA / Profilo Twitter MSF Sea

Wie die Organisation Ärzte ohne Grenzen am Donnerstag mitteilte, sei ihr von den Behörden die Erlaubnis erteilt worden, in den Hafen von Tarent (Taranto) in der süditalienischen Region Apulien einzufahren. Die Migranten und Flüchtlinge waren in den vergangenen Wochen an Bord geholt worden.Die internationale Organisation berichtete von „fast 9 Tagen“, die die Überlebenden auf dem Schiff ausharren mussten. Dies sei „eine der längsten Blockaden auf See, die unser Team je erlebt hat. Das darf nicht noch einmal passieren“, schrieb die Organisation Ärzte ohne Grenzen.Die zivilen Seenotretter beklagen schon seit längerem, dass sie mit den geretteten Menschen an Bord oft tagelang warten müssen, bis ihnen die Behörden einen sicheren Hafen zuteilen. Dies sei für die Menschen, die bei ihrer Überfahrt von Nordafrika Richtung Italien gerettet wurden, körperlich und seelisch eine Pein.Am Mittwoch hatten 3 Organisationen die europäische Politik in einem gemeinsamen Appell aufgefordert, ein staatliches Such- und Rettungsprogramm zu installieren. Derzeit seien die freiwilligen Helfer bei ihren Missionen auf sich allein gestellt. Aktuell wagen sehr viele Menschen die gefährliche Überfahrt über die zentrale Mittelmeerroute. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen.