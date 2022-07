Nach langersehnter Abkühlung: Sonniges Wochenende, ansteigende Temperaturen

Schon jetzt kann man sagen: „Das war der zweitheißeste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Noch wärmer war es lediglich im Juli 2015. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wie es nach dem Hitzejuli im August weitergeht.Das letzte Juli-Wochenende wird auf jeden Fall noch einmal heiß. Im Großteil des Landes scheint die Sonne.Nach Regenfällen in der Nacht auf Samstag wird es bereits am Morgen wieder klarer. Einer Bergtour oder einem Sprung ins kühle Nass steht also nichts im Wege. Nur in einigen Tälern weht der Nordföhn.Auch am Sonntag ist das Wetter beständig und sommerlich.Und der August scheint zu starten, wie der Juli endet: Am Montag, Dienstag und Mittwoch geht es sonnig weiter. Die Temperaturen steigen Tag für Tag an.