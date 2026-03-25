Nach dem Lawinenabgang an der Rudererspitze am vergangenen Samstag erlag der Mann nun seinen schweren Verletzungen. Der 44-Jährige war seit dem Unglück auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses behandelt worden, sein Zustand wurde durchgehend als kritisch eingeschätzt. Schließlich ist er an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293411_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nVier Todesopfer<\/h3>Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf vier. Bereits unmittelbar nach dem Unglück am Samstag waren der 62-jährige Bergführer Martin Parigger aus Ridnaun sowie der 56-jährige Alexander Frötscher, der in Wien lebte und ebenfalls aus Ridnaun stammte, ums Leben gekommen.<BR \/><BR \/>Am darauffolgenden Sonntag starb zudem die 26-jährige Laura Santino aus Brescia in der Universitätsklinik Innsbruck an ihren Verletzungen. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Ridnaun" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Drama in Ridnaun können Sie hier lesen. <\/a><\/b>