Der Alarm wurde in den vergangenen Stunden ausgelöst, nachdem im Gebiet oberhalb von Cavalese im Fleimstal ein Lawinenabgang gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte des Bergrettungsdienstes und der Carabinieri rückten umgehend aus, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Der Mann konnte schließlich unter den Schneemassen geortet werden. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät: Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.<BR \/><BR \/>Derzeit laufen die Bergungsarbeiten. Diese gestalten sich aufgrund der schwierigen Geländebedingungen und der weiterhin bestehenden Gefahr weiterer Lawinenabgänge aufwendig.