Der 37-jährige Mann aus der Provinz Vicenza wurde ins Krankenhaus nach Bozen eingeliefert, wo er in äußerst kritischem Zustand behandelt wird. Primar für Notfall- und Intensivmedizin, Marc Kaufmann, bestätigte gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“ die sehr ernste Lage.<BR \/><BR \/>Alarm geschlagen wurde durch einen Augenzeugen, der den Lawinenabgang beobachtet und umgehend die Rettungskräfte verständigt hatte ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/riesige-lawine-in-pfitsch-verschuettete-person-reanimiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Kurz darauf trafen Bergrettung und Finanzpolizei gemeinsam mit dem Rettungsdienst am Einsatzort ein.<BR \/><BR \/> Mithilfe eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts konnte der Mann schließlich unter der Schneedecke in einer Tiefe von rund eineinhalb Metern geortet werden.<BR \/><BR \/>Nach der Bergung wurde er medizinisch versorgt und per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.