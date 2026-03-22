Mehrere Skitourengruppen mit insgesamt rund 30 Personen waren gestern unterwegs, als gegen 11.40 Uhr an der Rudererspitze eine gewaltige Lawine abging und auf etwa 2.445 Metern oberhalb der Gewinges Alm sechs Menschen verschüttete <a href="Es sollte ein angenehmer Skitourentag bei eigentlich ordentlichen Verh%C3%A4ltnissen werden. Die Lawinenwarnstufe war auf zwei, die Sicht gut, das Wetter vormittags in Ridnaun sch%C3%B6n." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>.<BR \/><BR \/>Der 62-jährige Martin Parigger aus Ridnaun und der in Österreich wohnhafte 56-jährige Ridnauner Alexander Frötscher verloren ihr Leben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291962_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein 44-jähriger Österreicher und eine 26-jährige Frau aus der Provinz Brescia, die sich in derselben Gruppe befanden, zogen sich ersten Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Deutscher verletzte sich schwer. Zwei weitere Skitourengeher blieben leicht verletzt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291965_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die rund 150 Meter breite und 800 Meter lange Lawine ging aus vorerst unklarer Ursache ab. Die Verhältnisse waren eigentlich nicht schlecht. Die Lawinenwarnstufe lag bei zwei, die Sicht war gut, das Wetter vormittags in Ridnaun schön. Die Erhebungen zum Unglück laufen.<h3>\r\nGroße Trauer <\/h3>In Ridnaun und darüber hinaus herrscht große Trauer. Parigger, der bei der Firma Troyer in Sterzing arbeitete und sich im Ruhestand befand, war bekannt und beliebt. Er war seit vielen Jahren als Bergführer tätig und soll auch die fatale Tour am Samstag geleitet haben. <BR \/><BR \/>Auch Alexander Frötscher, der in Wien lebte, war in Ridnaun noch gut bekannt.