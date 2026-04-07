<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/riesige-lawine-in-pfitsch-verschuettete-person-reanimiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war der Skitourengeher am Ostersonntag im Bereich der Grabspitze von einer Lawine erfasst und unter einer eineinhalb Meter dicken Schneedecke begraben worden. Die Einsatzkräfte mussten den 36-Jährigen noch vor Ort reanimieren. Anschließend wurde er ins Krankenhaus Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Der Mann wird weiterhin intensivmedizinisch behandelt. Laut Sanitätsbetrieb ist sein Zustand unverändert, er befindet sich weiterhin in Lebensgefahr.