Die junge Frau aus Vestone (Provinz Brescia) war nach dem Lawinenabgang in Ridnaun <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawine-in-ridnaun-zwei-tote-mehrere-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a> mit dem österreichischen Rettungshubschrauber Christophorus ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen worden. Dort erlag sie in der Nacht ihren schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Damit steigt die Bilanz der Todesopfer auf drei. Bereits am Samstag haben die Ridnauner Martin Parigger (62) und Alexander Frötscher (56) ihr Leben verloren <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-lawinendrama-grosse-trauer-um-martin-parigger-und-alexander-froetscher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(mehr dazu lesen Sie hier)<\/a>. <BR \/><BR \/>Ein 44-jähriger Österreicher wurde nach dem Lawinenabgang mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, ein Deutscher zog sich schwere Verletzungen zu. Weiters verletzten sich zwei Personen leicht.