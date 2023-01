Nach Lawinenunglück: Giovanni Andriano hat es nicht geschafft

Foto: © ig

Unter 2,5 Metern Schnee begraben

Metertief wurde Giovanni Andriano von den Schneemassen verschüttet. - Foto: © BRD Gröden

Bergretter vom Bergrettungsdienst Gröden sowie Alta Badia , die Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites und Pelikan 2 sowie auch mehrere Lawinenhunde waren an der Rettungsaktion beteiligt. - Foto: © FFW Wolkenstein

Ausbilder im Alpinausbildungszentrum und passionierter Wintersportler

Knapp 3 Tage hat Giovanni Andriano im Bozner Krankenhaus um sein Leben gerungen. Letztlich ist es den Medizinern nicht gelungen, dieses zu retten. Er starb am heutigen Freitag an den Folgen des schweren Lawinenunglücks, das sich am Dienstag im Chedultal ereignet hat.Zu dem Unfall ist es kurz vor Mittag im Gemeindegebiet von Sëlva/Wolkenstein gekommen ( STOL hat berichtet ). Die 3 Skitourengeher, allesamt Mitglieder des nahe gelegenen alpinen Ausbildungszentrums der Carabinieri im Langental, waren im Chedultal oberhalb des Langentals unterwegs. Beim Aufstieg hat sich dann aus noch nicht geklärten Gründen gegen 11.30 Uhr unter den Cirspitzen eine Schneelawine gelöst und den 49-jährigen Giovanni Andriano voll erfasst und mitgerissen.Fast zeitgleich traf ein vierter Skitourengeher ein, der zusammen mit den anderen beiden versuchte, den Verschütteten mittels Lawinenverschüttetensuchgerät zu orten, was ihnen auch kurz darauf gelang. Gleichzeitig setzten sie auch den Notruf ab. Da Andriano aber rund 2,5 Meter tief unter dem Schnee begraben war, war es ihnen unmöglich, ihn eigenständig aus den Schneemassen zu befreien.Zum Einsatzort wurden inzwischen mehrere Bergretter vom Bergrettungsdienst Gröden sowie Alta Badia mit den Rettungshubschraubern des Aiut Alpin Dolomites und Pelikan 2 geflogen, sowie auch mehrere Lawinenhunde. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Wolkenstein war im Einsatz. In den höheren Lagen herrschte sehr starker Wind, was den Einsatz erschwerte.Giovanni Andriano konnte von den Rettungsmannschaften, kurz nach Eintreffen am Einsatzort, von den Schneemassen befreit werden. Er wurde noch vor Ort vom Notarzt reanimiert und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus Bozen geflogen.Die anderen 2 Skitourengeher konnten unverletzt geborgen und zusammen mit den anderen Bergrettern mit dem Aiut Alpin Dolomites sicher ins Tal geflogen werden.Im Krankenhaus von Bozen wurde Giovanni Andriano in den vergangenen Tagen in äußerst kritischem Zustand behandelt. Am heutigen Freitag folgte schließlich die traurige Gewissheit: Er ist an den Folgen des Unglücks gestorben.Der 49-Jährige stammte ursprünglich aus Turin, lebt aber seit 2005 mit seiner Familie in Gröden. Er ist Ausbilder der Carabinieri im Alpinausbildungszentrum Langental und passionierter Wintersportler – die Trauer um den erfahrenen und passionierten Bergführer und Ausbilder reicht weit über seine Wahlheimat Gröden hinaus.