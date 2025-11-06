<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/in-diesem-extremen-steilgelaende-ist-jede-lawine-lebensgefaehrlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, ereignete sich das Lawinenunglück vergangenen Samstag an der Nordwand unterhalb der Vertainspitze im Ortlergebiet: Sieben Bergsteiger aus Bayern wurden von einer Lawine erfasst. Fünf von ihnen kamen dabei ums Leben.<BR \/><BR \/>Im Zusammenhang mit dem tödlichen Bergunglück hat die Bozner Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet – bislang ohne strafrechtliche Relevanz. Ziel ist es, den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren. ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawinenunglueck-in-sulden-ermittlungen-eingeleitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>)<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hat die Finanzpolizei damit beauftragt, sich ein genaues Bild von der Unglücksstelle und dem Lawinenkegel zu verschaffen. Am Donnerstag fand dazu ein erster Erkundungsflug mit einem Hubschrauber statt. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.<h3>\r\nDiese fünf Menschen aus Bayern starben beim Unglück<\/h3> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/5-bayern-sterben-bei-lawinenunglueck-im-ortlergebiet-die-namen-der-opfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, konnten Steffen Wiedemann (58), sein Sohn Beat (21) aus Buchenberg und dessen Freundin Selina Schlitzer (21) aus Lechbruck nach dem Lawinenunglück am Samstag noch am selben Tag tot geborgen werden. Am Sonntag in der Früh dann die traurige Gewissheit: Auch Matthias Löhning (46) und dessen Tochter Freda (17) hatten das Unglück nicht überlebt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235319_image" \/><\/div>\r\n