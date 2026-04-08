<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/riesige-lawine-in-pfitsch-verschuettete-person-reanimiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, war es am Ostersonntag zu einem großangelegten Lawineneinsatz in Pfitsch gekommen.<\/a><BR \/><BR \/>Unterhalb der Grabspitze wurde der 36-jährige Cesare Zilio aus Bassano del Grappa von einer Lawine verschüttet. <BR \/><BR \/>Er konnte geborgen werden, musste von den Einsatzkräften jedoch reanimiert werden. Der 36-Jährige wurde im kritischen Zustand ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.<BR \/><BR \/>Nun hat er den Kampf verloren. Am heutigen Mittwochvormittag ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.