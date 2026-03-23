<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-lawinendrama-in-ridnaun-26-jaehrige-stirbt-in-krankenhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war am Samstagvormittag eine gewaltige Lawine an der Rudererspitze in Ridnaun abgegangen. Insgesamt sechs Personen wurden von der Lawine verschüttet, drei Personen kamen dabei ums Leben.<BR \/><BR \/>Weitere Personen wurden verletzt, darunter ein Österreicher (44). Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert und wird dort derzeit auf der Intensivstation behandelt. „Sein Zustand ist weiterhin sehr kritisch. Die Ärzte enthalten sich der Prognose“, heißt es von Seiten des Sanitätsbetriebes.<BR \/><BR \/>Neben dem Österreicher wurde auch ein deutscher Staatsbürger mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Der Bundesdeutsche konnte mittlerweile von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden.