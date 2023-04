Aus Respekt zu den Töchtern des Lawinenopfers wurde die Prämierung der Langlauf-Italienmeisterschaft in Toblach abgesagt. Die beiden Athletinnen Ylvie und Marit Folie sind die Töchter eines Toten, der am Sonntagvormittag beim Lawinenunglück in Langtaufers ums Leben kam.Ylvie ist zusammen mit Teamkollegin Schwitzer bei der Meisterschaft zweite im Teamsprint der Junioren geworden. Nach dem Rennen hat sie die tragische Nachricht bekommen.