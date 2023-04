Nach Lawinenunglück: Siegerehrung der Italienmeisterschaft in Toblach abgesagt

Aus Respekt zu den Töchtern des Lawinenopfers wurde die Prämierung der Langlauf-Italienmeisterschaft in Toblach abgesagt.Laut Ansa sind die 2 Athletinnen die Töchter der 46-jährigen Verena Stecher, die am Sonntagvormittag beim Lawinenunglück in Langtaufers ums Leben kam. Die ältere der beiden Töchter, Ylvie Folie, ist gemeinsam mit einer Teamkollegin Zweite im Teamsprint der Junioren geworden. Nach dem Rennen hat man ihr die tragische Nachricht mitgeteilt, so die Ansa.