Nach Lawinenunglück: Trauer um Alessandro De Marchi

Die Wiederbelebungsversuche am Unfallort waren erfolgreich gewesen – De Marchis Zustand aber trotzdem kritisch, sodass er mit dem Notarzthubschrauber ins Trienter Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht werden musste (STOL hat berichtet). Am Sonntag war er immer noch nicht außer Lebensgefahr, gestern Nachmittag war die größte Befürchtung dann traurige Gewissheit: Der 44-Jährige erlag den Verletzungen, die er sich bei dem Unfall zugezogen hatte.Wie berichtet, hatte De Marchi gemeinsam mit 6 Freunden eine Skitour im Nikolaustal, einem Seitental des Fassatals, unternommen. Bei der Abfahrt gegen 13 Uhr löste sich plötzlich eine Lawine. 2 der 7 Tourengeher wurden von der Lawine erfasst, doch während ein Freund nur teilweise verschüttet wurde und sich wieder befreien konnte, wurde De Marchi von den Schneemassen regelrecht begraben. Eine Stunde lang suchten seine Freunde und rund 40 Männer und Frauen der Bergrettung, Freiwilligen Feuerwehren und Staatspolizei mit Sonden und 2 Suchhundestaffeln nach dem Verschütteten.Nach einer Stunde bargen sie De Marchi schließlich: Seine Körpertemperatur lag unter 30 Grad Celsius, er musste vor Ort wiederbelebt werden und wurde noch in Lebensgefahr auf die Intensivstation gebracht. Gestern, 2 Tage später, erlag er seinen Verletzungen.