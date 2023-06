Nach Lkw-Brand in Nordtirol – Lkw-Stau reicht bis nach Brixen

Der Lkw-Brand auf der Nordtiroler Inntalautobahn führte zu einem langen Lkw-Stau in Südtirol - Foto: © APA / ZOOM.TIROL

Polizei sperrt Autobahn für den Schwerverkehr am Brenner

Der Sattelschlepper war laut Medienberichten in Richtung Deutschland unterwegs, als er im Baustellenbereich bei Wörgl-West gegen 3.45 Uhr aus bisher unbekannter Ursache Feuer fing. Verletzt wurde niemand. Gegen 6 Uhr war der Fahrstreifen für Pkw in Fahrtrichtung Innsbruck wieder geöffnet.Die Sperre in Fahrtrichtung Kufstein zwischen Kramsach und Wörgl-West war hingegen zunächst aufrecht geblieben. Der Schwerverkehr musste weiter warten. Es bildete sich beträchtlicher Stau, der sich auch nach der Öffnung der Autobahn nicht lösen wollte.Gegen 9 Uhr sperrte die Polizei daraufhin die Autobahn am Brenner für den Schwerverkehr. Infolgedessen bildete sich auf der Brennerautobahn A22 ein 30 Kilometer langer Rückstau, der bis nach Brixen reicht. Mittlerweile lässt die Polizei die Lkw am Brenner wieder passieren, wenn auch nur wenige auf einmal.Auch für den Leichtverkehr auf der Überholspur kommt es zwischen Brixen und Sterzing derzeit zu Kolonnenverkehr und Stau.